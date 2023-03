Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Nittel

Nittel (ots)

Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Montag, 27. März 2023, 10.30 h und 13.00 h in ein Zweifamilienhaus in der Moselstraße in Nittel eingebrochen. Entwendet wurde ein 3-stelliger Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiwache Konz und die Polizeiinspektion Saarburg entgegen.

