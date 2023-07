Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Fahrradfahrerin schwer verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise! ++

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrer mit seinem vermutlich weißen Kleinwagen den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Osterholzer Straße und beabsichtigte ersten Informationen zufolge nach links in die Straße Am Hünenstein abzubiegen, obwohl dessen Ampel Rotlicht angezeigte. Eine 63-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Kreuzungsbereich aus Richtung Am Hünenstein kommend und musste stark abbremsen. Hierdurch stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich vermutlich schwer. Die 63-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Am Hünenstein.

Die Polizei Osterholz sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können. Diese werden dringend gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell