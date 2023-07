Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Fensterscheibe eingeworfen++Scooter-Fahrer hatte zu tief ins Glas geschaut++Polizei stoppt Probefahrt++Auffahrunfall mit Wohnmobil fordert Verletzte...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Fensterscheibe eingeworfen

Verden. Unbekannte haben am Sonntag die Scheibe einer Sozialhilfeeinrichtung am Holzmarkt eingeworfen. Zu einem Eindringen in die Räumlichkeiten kam es nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Scooter-Fahrer hatte zu tief ins Glas geschaut Verden. Unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahnbreite war in der Nacht zu Montag ein 41-jähriger Scooter-Fahrer auf der Achimer Straße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der Verdener Polizei stoppte den Mann und stellte bei der anschließenden Kontrolle schnell den Grund für die ungewöhnliche Fahrweise fest: Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft des Mannes entgegen. Ein Vortest am sogenannten Alcomaten wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille auf. Daraufhin wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die seine Fahruntüchtigkeit unter Beweis stellen soll. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist die Folge.

Polizei stoppt Probefahrt

Verden. Die Probefahrt mit einem elektrobetriebenen Go-Kart auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Dauelsen könnte für einen 14-Jährigen unangenehme Folgen haben. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei stoppten den Jugendlichen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, am Sonntag und untersagten ihm die Weiterfahrt. Das von ihm geführte Fahrzeug war nicht versichert. Mit Hilfe einer technischen Beweissicherung soll zudem die Höchstgeschwindigkeit des Go-Karts festgestellt werden. Gegen den 14-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Auffahrunfall mit Wohnmobil fordert Verletzte Verden. Leichte Verletzungen hat am Sonntagnachmittag eine 27-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall auf der Hamburger Straße erlitten. Als sie wegen eines vor ihr abbiegenden Pkw stark abbremsen musste, erkannte ein hinter ihr fahrender 67-jähriger Wohnmobil-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Diebe dringen in Wohnhaus ein

Dörverden. Bereits am Freitag vergangener Woche drangen Unbekannte in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Neue Reihe" ein und durchsuchten sämtliche Räume nach vorhandenen Wertgegenständen. Ein Tablet, eine Armbanduhr und Bargeld nahmen die Täter mit. Zusätzlicher Schaden entstand durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. Die Gesamthöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugen, die am Freitagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Neue Reihe" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizei in Verden in Verbindung zu setzen.

Porsche Geländewagen mit Saisonkennzeichen gestohlen Achim. In der Chemnitzer Straße ist am Wochenende ein goldgrauer Porsche Cayenne im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Das Fahrzeug war mit sogenannten Saisonkennzeichen ausgestattet. Ob sich die Nummernschilder noch am Fahrzeug befinden, ist unklar. Der Besitzer hatte es am frühen Sonntagmorgen in der Nähe seines Wohnhauses verschlossen abgestellt. Als er damit am Montagmorgen zur Arbeit fahren wollte, war es verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat in Achim in Verbindung zu setzen.

Automarder in Ritterhude aktiv

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag die Seitenscheibe eines in der Straße "Lehmbarg" geparkten Mercedes eingeschlagen und haben Lenkrad und Display ausgebaut sowie eine Fußmatte entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Alkoholisierter Fahranfänger landet auf Pferdeweide Ritterhude. Alkoholisiert und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, hat sich ein 19-jähriger Fahranfänger am frühen Sonntagmorgen nach einem Discobesuch an das Steuer eine Renault Kleinwagen gesetzt und ist damit verunglückt. In der Straße "Heidkamp" in Platjenwerbe übersah er das Ende einer Sackgasse, fuhr über einen Kantstein, durchbrach ein verschlossenes Weidegitter und landete 40 Meter weiter auf einer Pferdekoppel. Der 19-Jährige blieb unverletzt, flüchtete allerdings zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Nachhinein als Fahrzeugführer ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Verkehrsunfallflucht ist die Folgen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

