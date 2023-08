Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Geldbörse entrissen: Polizei stellt Tatverdächtigen

Achim/Uesen. Nachdem einer 61-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Verdener Straße am Mittwochabend die Geldbörse entrissen wurde, nahm die Polizei Achim bereits kurze Zeit später einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Frau hatte das Geschäft kurz vor 20 Uhr verlassen, als ihr plötzlich das Portmonee aus der Hand gerissen wurde. Während die 61-Jährige stürzte, flüchtete der junge Mann zu Fuß in Richtung Rilkestraße. Aufmerksame Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Während mehrere Personen bei der unverletzt gebliebenen Frau blieben, folgten andere Zeugen dem Flüchtenden, der auf seiner Flucht mehrere Privatgrundstücke im Bereich der Rilkestraße durchquerte. Die alarmierte Polizei Achim leitete umgehend eine Fahndung ein, dabei kamen mehrere Streifenwagen sowie Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg zum Einsatz. Letztlich stellten die Beamten den jungen Tatverdächtigen an der Rilkestraße und nahmen ihn vorläufig fest, dabei leistete er keinen Widerstand. Zeugen der Tat sowie Anwohner, die mögliches Diebesgut in ihren Gärten finden oder die den Tatverdächtigen auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen kurzen Hose sowie Badelatschen.

Motorrad entwendet

Achim. Von einer Terrasse an der Thorner Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend ein Motorrad. Das Zweirad der Marke Suzuki mit Verdener Kennzeichen war abgeschlossen, trotzdem konnten die Diebe das blaue Gefährt auf unbekannte Art und Weise erbeuten. Täterhinweise liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Zwei Verletzte nach Unfall

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 65-jährige VW-Fahrerin bog von der Feldstraße kommend nach links auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Dacia, in dem eine 46-jährige Frau am Steuer saß. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall erlitten die 46-Jährige sowie eine achtjährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfallfahrer floh - Zeugen gesucht

Worpswede. Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstag zwischen 16:45 und 18:15 Uhr an der Hembergstraße zugetragen hat. In diesem Zeitraum parkte ein VW Passat auf dem Parkplatz einer Apotheke, als ein Unbekannter gegen den Wagen stieß und so beträchtlichen Schaden von rund 3.000 Euro allein am Passat anrichtete. Der Unfallfahrer beging Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Worpswede unter Telefon 04792/956790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell