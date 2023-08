Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Waschmaschine entwendet

Achim. Zwischen Sonntag und Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem gemeinschaftlich genutzten Waschraum eines Mehrparteienhauses am Meyerholz eine Waschmaschine. Von dem Diebesgut, den Tätern sowie dem mutmaßlich genutzten Fluchtfahrzeug fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

A27: Rücksichtslos überholt

Walsrode/Kirchlinteln. In einer Autobahnbaustelle auf der A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost überholte am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr ein unbekannter Autofahrer rechts und verursachte in der Folge einen Unfall mit Sachschaden. Der rücksichtslose Unbekannte war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er im einspurigen Bereich den Standstreifen nutzte, um einen Geländewagen rechts zu überholen. Der 44-jährige SUV-Fahrer wich daraufhin nach links aus und prallte dort gegen eine Leitbake, wodurch Sachschaden am Auto entstand. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeschädigt fort. Hinweise zu dem Täter nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter Telefon 04232/945990 entgegen.

39-Jährige verletzt

Ottersberg/Wümmingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Rothlaker Straße (L155) wurde am Dienstag gegen 12:30 Uhr eine 39-jährige VW-Fahrerin verletzt. Ein 18-jähriger Fahrer eines Transporters war unachtsam und fuhr auf die vor ihm fahrende Frau, die an einer Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen musste, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen davor befindlichen Tesla aufgeschoben, in dem ein 40-jähriger Mann saß. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen den Fahranfänger leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Führerschein sichergestellt

Schwanewede/Eggestedt. Ein 40-jähriger Autofahrer kam am Mittwoch kurz nach Mitternacht von der Betonstraße (L149) ab. Der Mann war in Richtung Osterholz unterwegs, als er die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen einen Straßenbaum prallte. Nach der Kollision war der Wagen nicht mehr fahrbereit, der Schaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Außerdem erlitt der Unfallfahrer schwere Verletzungen, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde. Da der Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

