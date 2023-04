POL-HAM: Mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Hamm-Mitte (ots) - Zwei Männer haben sich am Montag, 24. April, als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und eine 86-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 15.15 Uhr klingelte einer der Männer an der Wohnungstür der Seniorin an der Werler Straße. Er sagte, dass er im Auftrag der Stadtwerke den Zählerstand des Heißwasserzählers ablesen wolle. Anschließend ...

mehr