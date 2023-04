POL-HAM: Schmuck gestohlen - Vorsicht vor falschen Stadtwerke-Mitarbeitern

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenallee Ecke Caldenhofer Weg wurde am Montagvormittag, 24. April, ein 24-Jähriger leicht verletzt. Gegen 11.25 Uhr war eine 84-Jährige aus Hamm in ihrem Kia auf der Ahornallee in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte die Seniorin dann mit dem Opel des 24-Jährigen, der auf dem Caldenhofer Weg in Richtung Westen fuhr. Der Dortmunder ...

