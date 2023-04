POL-HAM: Ein Verletzter nach Unfall auf Kreuzung

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat einen am Lohkamp Ecke Mennenkamp geparkten Opel am Montag, 24. April, zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug hat an der vorderen Fahrerseite mehrere Dellen und Lackkratzer, die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per Email unter ...

