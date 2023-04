POL-HAM: Zahlreiche Sachbeschädigungen - Scheiben von Bushaltestellen zerstört

Hamm-Mitte (ots) - Ein 36-Jähriger musste am Samstagabend, 22. April, von der Feuerwehr über eine Drehleiter von dem Dach eines Gebäudes am Marktplatz gerettet werden. Der Mann hatte sich bereits am Freitagabend in einen Warteraum einer Arztpraxis im zweiten Obergeschoss unbemerkt einschließen lassen, um dort zu nächtigen. Am Samstagabend wollte er die Praxis ...

mehr