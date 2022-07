Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn zwischen Düren und Merzenich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren, der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei wurden am Mittwoch gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn zwischen den Anschlussstellen Düren und Merzenich alarmiert. Ein Abschleppunternehmen wollte ein liegengebliebener PKW auf der Standspur aufladen als es zu diesem Unfall kam. Ein 40 Tonnen LKW touchierte zuerst den Pannen PKW anschließend den LKW des Abschleppdienstes und durchbrach die rechten Leitplanken bis dieser LKW nach ca. 200 Meter zu stehen kam. Dabei wurde der Fahrer des Abschleppfahrzeuges verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in einer Dürener Klinik gefahren. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und konnte mit Spezialbehälter mehrere hundert Liter Diesel auffangen. Der schon ausgelaufene Dieselkraftstoff wurde mit Ölbindemittel der Feuerwehr aufgenommen. Nachdem die Polizei und die Straßenmeisterei zusätzlich die Einsatzstelle abgesichert hatten, konnten alle Fahrzeuge geborgen werden und unter Aufsicht des Umweltamtes Kreis Düren die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt und die aufgefangenen Betriebsstoffe abgesaugt werden. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Düren und des Rettungsdienstes Stadt und Kreis Düren. Nach ca. 2,5 Stunden Einsatzzeit konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Straßenbaulastträger NRW übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell