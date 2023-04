Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 36-Jähriger mit Drehleiter der Feuerwehr vom Dach geholt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 36-Jähriger musste am Samstagabend, 22. April, von der Feuerwehr über eine Drehleiter von dem Dach eines Gebäudes am Marktplatz gerettet werden.

Der Mann hatte sich bereits am Freitagabend in einen Warteraum einer Arztpraxis im zweiten Obergeschoss unbemerkt einschließen lassen, um dort zu nächtigen. Am Samstagabend wollte er die Praxis durch ein Fenster über das Dach wieder verlassen. Aufgrund des Höhenunterschiedes zwischen Fenster und Dach entschied er sich aber für einen anderen Weg und trat ein Loch in die Rigipswand neben der Praxistür.

Der 36-Jährige gelangte nun so ins Treppenhaus und anschließend auf das Dach des Gebäudes. Doch auch von dort gab es für ihn keine Möglichkeit, das Haus zu verlassen. Ein Gast eines Restaurants am Marktplatz bemerkte den Mann gegen 21.40 Uhr auf dem Dach und informierte die Polizei.

Nachdem der 36-Jährige den Polizisten seine Notlage erklärte, konnte die hinzugerufene Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei den Mann mit einer Drehleiter vom Dach holen.

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein. Hinweise auf einen Einbruchdiebstahl ergaben sich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.(hei)

