POL-PDKL: Versuchter Betrug durch angebliche Mitarbeiterin einer Sozialstation

Wolfstein (ots) - Verantwortlicher versucht Zulassung vorzutäuschen. Während der Streife am Mittwochabend bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken, dass an den Kennzeichen eines abgestellten PKWs in der Bahnhofstraße einiges nicht stimmte. An den Schildern des nicht zugelassenen Fahrzeuges waren selbst ausgedruckte Zulassungsstempel und TÜV-Stempel angebracht. Gegen den Halter und dessen Sohn wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt. |pilek Rückfragen bitte ...

