Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher im Handy-Geschäft

Verden. Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Handy-Geschäft an der Großen Straße ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren es drei Täter, die kurz vor 23:30 Uhr ein Schaufenster des Geschäfts einschlugen. Anschließend stiegen sie in den Shop ein und entwendeten diverse Handys, mit denen sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Unbekannte stehen BMW

Verden. Am Kutschenweg entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag einen BMW X5. Die Diebe stahlen den braunen Geländewagen mit VER-Kennzeichen auf nicht bekannte Art und Weise vom Grundstück der Geschädigten. Die Polizei Verden nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Nach Unfall geflohen

Oyten. Ein BMW-Fahrer verlor am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr auf der Straße Am Triften (K2) die Kontrolle über seine Limousine. Nachdem er in Richtung Fischerhude unterwegs gewesen war, kam er ersten Ermittlungen zufolge in einer Rechtskurve von der K2 ab und landete letztlich in einem Getreidefeld. Trotz Beschädigungen am Auto und auch am Getreidebestand flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Zeugenhinweise führten letztlich auf die Spur des Unfallwagens und somit auf den Halter des BMW, gegen den sich nunmehr die Ermittlungen der Polizei Achim wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort richten. Mögliche Zeugen des Unfalls und auch der Fahrweise des Fahrers des blauen BMW 7er werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

21-Jähriger verletzt

Ritterhude/Osterhagen-Ihlpohl. Ein 21-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Ihlpohler Heerstraße (L135) verletzt. Ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters überquerte die L135 von der Otto-Hahn-Straße kommend in Richtung Lesumstoteler Straße, dabei missachtete er die Vorfahrt des herannahenden 21-jährigen BMW-Fahrers, der auf der L135 in Richtung Bremerhaven unterwegs war. Bei der folgenden Kollision wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Kollision mit Baum

Schwanewede. Leichte Verletzungen zog sich ein 73-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 19:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Uthleder Straße (L134) zu. Der Mann war in Richtung Uthlede unterwegs, als er nahe der Einmündung Am Geestrand aus unbekannten Gründen auf gerader Fahrbahn nach links von der Straße abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Am Kleinwagen entstand Totalschaden, der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell