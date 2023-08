Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 06.08.2023

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebstahl von Ortseingangsschildern

Kirchlinteln. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter vier Ortseingangsschilder der Ortschaft Kükenmoor entwendet. Die Polizei in Verden hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, diese unter 04231/8060 mitzuteilen.

Küchenbrand in einem Einfamilienhaus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft

Langwedel. Am frühen Sonntagmorgen, den 06.08.2023, geriet die Küche in einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf den Branden" in Daverden in Brand. Bei der Heimkehr des Eigentümers konnte dieser bereits eine starke Rauchentwicklung im Inneren des Hauses feststellen, weshalb er umgehend die Feuerwehr informierte. Diese konnte den Brand zügig ablöschen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei in Verden hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Beamte der Polizei in Verden kontrollierten am Samstagabend auf der Nienburger Straße in Verden im Rahmen der Streifenfahrt einen BMW. Der 26-jährige Fahrer aus Verden gab an, dass er seinen Führerschein nicht dabeihabe. Ermittlungen ergaben jedoch schnell, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb die Fahrt somit für ihn beendet war. Gegen den Fahrzeugführer und die Fahrzeughalterin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Kirchlinteln. Am Samstag, den 05.08.2023, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Deelsener Straße in Kirchlinteln zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, die zuvor gemeinsam unterwegs waren. Der 50-Jährige aus Barnstorf fuhr mit seinem Motorrad vor seiner 17-jährigen Tochter und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Dies übersah die 17-Jährige, fuhr mit ihrem Motorrad auf das Motorrad ihres Vaters auf und stürzte auf die Straße. Durch den Aufprall wurden beide leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Motorrädern wird auf einige tausend Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Deelsener Straße für kurze Zeit voll gesperrt.

Alkoholisierter Fahrer auf der Autobahn

BAB 27 im Bereich Achim - Am Samstag, gegen 21:50 Uhr, wurde ein PKW mit Schlangenlinien auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Bremen gemeldet. Laut des dahinter fahrenden Zeugen sei es bereits zu mehreren Beinaheunfällen gekommen. Der 61-jährige Fahrer des PKW konnte angehalten und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes wurde durchgeführt und der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Er hat mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Schwanewede. Am Samstagabend kam es im Einmündungsbereich der Betonstraße (L149) und der K1 in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall mit vier zum Teil schwerverletzten Personen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Straße Langenberg in Fahrtrichtung Bremen und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Betonstraße nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 50-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw die K1 in Richtung Schwanewede befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Die 52-jährige Beifahrerin und eine 11-jährige Mitfahrerin, welche sich im Pkw des 50-jährigen Schwaneweders befunden haben, wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstanden Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen in einem Gesamtwert von ca. 29.000 Euro. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

