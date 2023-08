Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 05.08.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Achim. Am Freitag, dem 04.08.2023, kontrollierten Beamte der Polizei Achim gegen 15:00 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Straße "Am Freibad" in Achim. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr nutzen wollen, werden darauf hingewiesen, diesen auch entsprechend versichern zu lassen und mit einem Versicherungskennzeichen zu versehen.

Einbruch in zwei Schuppen

Kirchlinteln. In der Nacht zu Freitag kam es zu zwei Einbrüchen in Schuppen in der Stemmener Dorfstraße im Ortsteil Stemmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei private Schuppen aufgebrochen und diverse Werkzeuge hochwertiger Marken entwendet. Der Schaden beider Taten beläuft sich insgesamt auf ca. 3.500 Euro. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, sich unter der Nummer 04231/8060 zu melden.

Verkehrsunfall auf der A27 mit drei Leichtverletzten und einer schwerverletzten Person

A 27, Fahrtrichtung Hannover. Am Freitagvormittag, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Verden-Ost, zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und einer schwerverletzten Person. Der Fahrzeugführer eines VW Golf befuhr den linken Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 200 km/h, als der Fahrzeugführer eines Daimler auf dem rechten Fahrstreifen seinerseits zu einem Überholvorgang ansetzte und unvermittelt auf die Fahrspur des Golfs wechselte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei der Daimler nach ca. 50m auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam und der Golf frontal in die Außenschutzplanke prallte. Die Autobahn und die Anschlussstelle Verden-Nord mussten zunächst für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, was zu einem längeren Rückstau führte. Im weiteren Verlauf blieb für die Bergung der PKW und Säuberung der Fahrbahn der rechte Fahrstreifen gesperrt, sodass der Rückstau über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

Betrunken auf der Autobahn unterwegs und versucht sich der Kontrolle zu entziehen

A 27, Fahrtrichtung Cuxhaven. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Freitagabend gegen 17:30 Uhr der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Achim-Nord, gemeldet. Der Führer eines Renault sei aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stellten das gemeldete Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Achim-Nord fest und geleiteten den PKW für eine Kontrolle von der Autobahn. Der Fahrzeugführer folgte zunächst bis zum Kontrollort, entschied sich dann jedoch, seine Fahrt fortzusetzen, als die Polizeibeamten an sein Fahrzeug herantraten. Mit zum Teil waghalsigen Überholmanövern flüchtete der Fahrzeugführer zunächst über die A27 und anschließend über die A1. Letztendlich konnte das Fahrzeug im Bereich Achim/Uphusen durch Beamte der Autobahnpolizei und Achim gestoppt und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Neben der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Grundschule

Buschhausen. Am Freitagabend, um 22:46 Uhr, kam es in Buschhausen zu einem Einbruch in eine dortige Grundschule. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einwerfen einer Scheibe mit einem Schachtdeckel Zutritt zum Hausmeisterraum der Schule. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Polizei Osterholz-Scharmbeck bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

