POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Achim. Am Freitag, dem 04.08.2023, kontrollierten Beamte der Polizei Achim gegen 15:00 Uhr einen 16-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Straße "Am Freibad" in Achim. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz vorlag. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt ...

mehr