Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Schockanruf: Seniorin übergibt Schmuck an Betrüger - Polizei sucht Zeugen

Verden (ots)

Am Montag, 7. August, wurde eine 86-jährige Verdenerin Opfer eines Schockanrufers. Der Anrufer gab sich als Polizist oder Staatsanwalt aus und schockierte die Frau mit der Aussage, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Mutter von drei Kindern getötet habe. Damit die Tochter nicht in Haft geht, müsse die 86-Jährige nun sofort eine Kaution in Form von Geld oder Schmuck zahlen. Im Laufe des Telefonats hörte die Seniorin immer wieder eine weinerliche Stimme, die sagte "Mama, hilf mir!". Letztlich übergab die schockierte und völlig überrumpelte 86-Jährige am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr ihren gesamten Schmuck an einen Mann, der sich als Zivilpolizist ausgab. Die Übergabe erfolgte an der Wohnanschrift der Seniorin an der Hamburger Straße, nahe des dortigen BMW-Autohauses. Nachdem der unbekannte Täter mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Walle davonging, wurde die Seniorin misstrauisch und nahm Kontakt zu ihrer tatsächlichen Tochter auf, woraufhin der Betrug aufflog und Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Bei dem Abholer des Geldes handelte es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten und rund 165 cm großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Bekleidet soll er gewesen sein mit einer schwarzen Lederjacke, schwarzem Hemd und schwarzer Hose. Die Beamten bitten nun mögliche Zeugen, sich zu melden. Wer sah am Montagnachmittag den beschriebenen Mann oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Hamburger Straße in Verden? Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell