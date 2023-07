Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schwerer Verkehrsunfall im Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Lokstedt, Technische Hilfeleistung, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, 21.07.2023, 10:26 Uhr, Lokstedter Steindamm.

Am Freitagmorgen wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Lokstedter Steindamm gemeldet. Erste Meldungen berichteten von mindestens einer eingeklemmten Person. Der Disponent alarmierte unter dem Stichwort "Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr" den Hamburger Löschzug der Feuer- und Rettungswache Stellingen, einen Einsatzführungsdienst, einen Gerätewagen-Rüst, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die ersten Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass aus bisher ungeklärter Ursache zwei PKW kollidierten. In Folge des Verkehrsunfalls wurde eine männliche Person in einem PKW in Seitenlage eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Eine weitere am Unfall beteiligte Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Hamburg führte eine patientengerechte Rettung in Absprache mit dem Notarzt durch. Anschließend wurde die gerettete Person mit dem Rettungsdienst unter Notarztbegleitung in ein umliegendes Krankenhaus befördert. Insgesamt wurden zwei Personen rettungsdienstlich versorgt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 27 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell