Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer mit Menschenleben in Gefahr: Feuerwehr Hamburg rettet zwei Personen über tragbare Leitern.

Hamburg (ots)

Hamburg-Eimsbüttel, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 19.07.2023, 08:38 Uhr, Tiedemannstr. Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zu einer Rauchentwicklung aus einem Kellerschoss in die Tiedemannstr. Alarmiert. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Stellingen und der Freiwilligen Feuerwehr Stellingen wurde durch die starke Rauchentwicklung im Treppenraum mit der daraus resultierenden Menschrettung, das Alarmstichwort auf "Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr" erhöht. Gleichzeitig ein Großeinsatz für den Rettungsdienst "Massenanfall von Verletzten mit bis zu 5 Personen" gegeben. Die Feuerwehr leitete unverzüglich die Menschenrettung mit tragbaren Leitern auf der Rückseite des Gebäudes ein. Gleichzeitig wurde das Feuer im Elektroverteilerkasten von einem Atemschutztrupp mit einem C-Rohr im Kellerschoss erfolgreich bekämpft. Ein weiterer Atemschutztrupp schaffte eine Abluftöffnung im Treppenraum. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden drei Personen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach dem Belüften des Gebäudes und einer abschließenden Begehung der Einsatzstelle wurde diese zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr über eine Stunde im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell