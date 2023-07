Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg entschärft 500 Pfund schwere Fliegerbombe in der Sternschanze

Hamburg (ots)

Hamburg Sternschanze, Kampfmittelfund, 17.07.2023, 15:16 Uhr, Bartelsstraße

Am Montagnachmittag wurde bei Bauarbeiten in der Bartelsstraße in der Sternschanze eine 500 Pfund schwere englische Fliegerbombe gefunden. Die Bombe befindet sich in einer Baugrube und besitzt einen Langzeitzünder. Aktuell laufen die Räumung und die Vorbereitungen für die Entschärfung an.

Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Sperrradius von 300 m und ein Warnradius von 500 m festgelegt. Der Sperrradius wird komplett geräumt. Innerhalb des Warnradius gilt luftschutzmäßiges Verhalten. Das bedeutet, dass man sich nicht im Freien, sondern nur in Steingebäuden und auf der von der Bombe abgewandten Seite aufhalten darf. Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben. Durch die Einsatzleitung wurde eine Warnung an die Bevölkerung über MoWaS und die Warn-App NINA veröffentlicht. Die Feuerwehr Hamburg informiert zudem über ihren Twitter-Kanal (www.Twitter.com/FeuerwehrHH) über den aktuellen Stand der Entschärfung (Hashtag: #HHBombe und #HHBombe1707).

Eine Notunterkunft wird in der Beruflichen Schule St. Pauli in der Budapester Str. 58 eingerichtet. Ein Bürgertelefon ist unter der Nummer 040 4286 51609 erreichbar.

Der S-Bahn Betrieb wurde zwischen den Haltestellen Altona und Sternschanze eingestellt.

Aufgrund des hohen medialen Interesses wird eine Sammelstelle für Pressevertreter vor dem Polizeikommissariat 16 eingerichtet.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell