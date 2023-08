Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei ermittelt wegen mehrerer Fälle verletzter Pferde ++ Tostedt - Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen ++

Winsen/Landkreis (ots)

Polizei ermittelt wegen mehrerer Fälle verletzter Pferde

Aktuell werden bei der Polizei in Winsen und in Seevetal mehrere Ermittlungen wegen verletzter Pferde geführt. Möglicherweise stehen die Taten in Zusammenhang. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 18.7.2023 wurde in Toppenstedt eine Stute auf einer Weide zwischen dem Hanstedter Weg und dem Quarrendorfer Weg tot aufgefunden. Das Tier war offensichtlich einer Kopfverletzung erlegen. Wie die Verletzung entstand, ist unklar.

Bei einer weiteren Stute von derselben Weide wurde am 10.08.2023 ebenfalls eine Kopfverletzung festgestellt, deren Ursache noch unklar ist.

Am 27.07.2023, in der Zeit zwischen 10 und 15:30 Uhr, wurde auf einer Weide am Ohlendorfer Weg (Seevetal-Horst), in Höhe des Baches Rönnebeck, eine Stute neben dem rechten Auge verletzt.

Gestern (16.08.2023) wurde der Polizei angezeigt, dass bereits in der Nacht vom 27. auf den 28.07.2023 eine Stute in Winsen/Pattensen eine Verletzung erlitten hatte. Das Tier stand auf einer Koppel an der Straße Im Segen und wurde vermutlich durch einen Stich im Brustbereich verletzt.

Die Ermittlungen, wie die Verletzungen konkret entstanden sind, dauern noch an. Aber die zeitliche und örtliche Nähe ist für die Polizei auffällig, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen vorsätzlich beigebracht wurden. Der Polizei liegen bis dato allerdings keinerlei Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor. Die Spurensuche an den jeweiligen Orten brachte ebenfalls keine konkreten Erkenntnisse.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Tostedt - Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Heute, 17.8.2023, gegen kurz nach Mitternacht, drangen mindestens drei Männer in das Gelände einer Baufirma an der Harburger Straße ein, nachdem sie ein Zaunelement entfernt hatten. Sie fuhren mit einem Transporter vor und begannen, Werkzeuge und Maschinen zum Abtransport bereit zu legen. Allerdings hatten die Täter bei ihrem Vorgehen die Alarmanlage ausgelöst. Als die ersten Streifenwagen vor Ort eintrafen, liefen drei Männer in verschiedene Richtungen davon. Ein 19-jähriger Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Die anderen beiden konnten sich trotz Suchmaßnahmen mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber unerkannt entfernen. Beute machten die Täter nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich Tostedt aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz - Pedelec gestohlen

Vermutlich mit einem Akkuwinkelschleifer verschafften sich Unbekannte am Mittwoch, 16.8.2023, Zutritt zu dem Fahrradkäfig an der Rütgersstraße. Nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten die Täter ein Conway Cairon Pedelec im Wert von rund 3500 EUR. Die Tat ereignete sich gegen 13:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

