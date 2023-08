Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Tostedt - Einbruch schlug fehl ++ Seevetal/A 39 - Motorradfahrer stürzte

Salzhausen (ots)

Werkzeuge gestohlen

Ein landwirtschaftliches Anwesen an der Lindenallee war in der Nacht zu Donnerstag, 17.8.2023, Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 10:30 Uhr betraten sie das umzäunte Gelände und öffneten gewaltsam die Tür zu einer Werkstatt. Daraus entwendeten sie Kettensägen und Elektrowerkzeuge. Vermutlich transportieren Sie ihre Beute mit einer Schubkarre vom Tatort ab. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

Tostedt - Einbruch schlug fehl

Am Mittwoch, 16.8.2023, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Handwerksbetrieb an der Straße Zinnhütte. Die Täter schlugen eine Scheibe an der Werkhalle ein und betraten hierdurch die Räumlichkeiten. Im Inneren der Halle lösten sie dann die Alarmanlage aus. Die Täter verließen fluchtartig das Gelände, ohne Beute gemacht zu haben. Es blieb bei Sachschaden am Fenster.

Seevetal/A 39 - Motorradfahrer stürzte

Glück im Unglück hatte einen 50-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag, 17.8.2023. Gegen 14:35 Uhr fuhr der Mann mit seinem Motorrad im Maschener Kreuz in die A 39 in Fahrtrichtung Lüneburg ein. Im Kurvenbereich des Beschleunigungsstreifens der A 39 verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Sein Motorrad rutschte auf den Hauptfahrstreifen und wurde von einem dort fahren in Sattelzug überfahren. Der Motorradfahrer selbst kam vorher zum Stehen und blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR.

