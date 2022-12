Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Kellerbrand und 7 gerettete Personen: Feuerwehr Lehrte trainiert Ernstfall

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Die freiwillige Feuerwehr Lehrte wurde am heutigen Freitagabend, dem 16.12.2022, gegen 20:49 Uhr in den Bereich des Schwimmbades im Hohnhorstweg alarmiert. Gemeldet worden war eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des dortigen Fitnessstudios. Bereits auf der Anfahrt hat sich die gemeldete Lage bestätigt. Gemeldet wurden zusätzlich vermisste Personen und schutzsuchende Personen auf der Dachterrasse des Fitnessstudios. Aufgrund dessen wurden bereits auf der Anfahrt die Feuerwehren Aligse und Steinwedel nachalarmiert.

Mit Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich diesen folgende Lage: Aus dem Eingangsbereich des Schwimmbades drang Rauch, auf der angelagerten Dachterrasse des Fitnessstudios befanden sich drei Personen, die es zu retten galt. Weitere Personen seien im Gebäude vermisst. Zuvor waren im Keller des Schwimmbades Wartungsarbeiten im Bereich der Heizung durchgeführt worden, die Mitarbeiter seien ebenfalls nicht mehr aufzufinden, hieß es.

Durch die unklare Lage an vermissten Personen wurde daraufhin die kleinste MANV Stufe ("Massenanfall von Verletzten") durch die Einsatzleitung ausgelöst und somit die SEG ("Schnelleinsatzgruppe") hinzu alarmiert. Parallel wurde die Einsatzstelle in drei Brandabschnitte eingeteilt: Diese gliederten sich in den Bereich des Haupteingangs, den Keller sowie eine eingerichtete Sammelstelle für die zu erwartenden verletzten Personen. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz wurden mit dem Auftrag Menschenrettung sofort in den Keller beauftragt, über die Drehleiter wurde die Menschenrettung der Dachterrasse des Fitnessstudios sichergestellt.

Im Bereich des Kellers konnte das Feuer im Bereich der Heizungsanlage lokalisiert werden, die 4 verletzten Personen konnten erfolgreich aus dem Keller gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Insgesamt wurden durch die Feuerwehr sieben Betroffene aus dem Gebäude gerettet, davon drei von der Dachterrasse und vier aus dem Keller. Insgesamt gab es dann 5 verletzte Personen zu verzeichnen. Glücklicherweise konnte jedoch schnell festgestellt werden, dass es sich bei dem Szenario nur um eine Übung handelt und es sich bei den verletzten Personen um täuschend echt aussehende Darsteller handelt; das lokalisierte Feuer im Bereich der Heizungsanlage galt es dann real nicht zu Löschen.

Insgesamt wurden 7 Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehrte, Steinwedel und Aligse mit insgesamt 58 ehrenamtlichen Einsatzkräften und 9 Fahrzeuge, sowie der Rettungsdienst, die SEG mit 3 Fahrzeugen und ein professionelles Team zum Schminken der Darsteller .

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell