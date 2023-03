FW-Velbert: Frühlingserwachen an der Bleibergquelle mit dem Musikzug der Feuerwehr Velbert

Feuerwehr Velbert

Frühlingserwachen an der Bleibergquelle mit dem Musikzug der Feuerwehr Velbert

Velbert

Am Sonntag, 23.April 2023, spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert mit seinen rd. 50 Musikerinnen und Musiker in der Kirchhalle des Diakonissenmutterhauses Bleibergquelle an der Bleibergstr. 143 in Velbert.

"Das ist für uns und unser Publikum ein neuer Auftrittstermin und -Ort. Die Kirchhalle in der Bleibergquelle ist eine tolle Konzertörtlichkeit und wir hoffen, dass unser Programm und die Örtlichkeit gut angenommen werden", sagt der Musikzugführer Norbert Albrecht.

Einige Musikerinnen und Musikern kennen die Örtlichkeiten von anderen Auftritten und schwärmen von der Bleibergquelle.

"Unser Publikum findet uns immer. Das hat das ausverkaufte Bürgerhaus in Langenberg im Adventkonzert am 11. Dezember letzten Jahres bewiesen. Gerade nach und in schwierigen Zeiten suchen die Menschen die Kultur und die Unterhaltung", so der Dirigent Armin Jakobi.

Beide bestätigen für den 23. April 2023 ein kurzweiliges Programm mit gewohnter Qualität des Musikzuges mit Werken für symphonische Blasmusikbesetzung. Titel wie Flashing Winds oder Hounds of Spring lassen farbenreiche und effektvolle musikalische Frühlingsmomente erwarten. Aber auch Werke aus Film und Musical sind wieder dabei. Karten gibt es an den bisher bekannten Vorverkaufsstellen, bei den Musikern und an der Abendkasse.

