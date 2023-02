Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Werkstattbrand auf der Weststraße löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Bild-Infos

Download

13 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 08.02.2023, um 17:08 Uhr wurde die Feuerwehr Velbert zu einem PKW-Brand in einer KFZ-Werkstatt alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war ein massive Rachentwicklung kilometerweit sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das Feuer bereits auf das Gebäude übergegriffen. Die Mitarbeiter der Werkstatt konnten sich zuvor ins Freie retten.

Es wurde unmittelbar ein Löschangriff vorgenommen und die Wasserversorgung sichergestellt.

Die betroffene Werkstatt lag mitten in einem Wohngebiet. An die Halle grenzten direkt zwei Mehrfamilienhäuser sowie ein Garagenhof mit einer Vielzahl an Garagen. Durch den Polizei wurden die angrenzenden Gebäuden geräumt und eine Teil der Bewohner/innen vorerst in einem beheizten Lienienbus untergebracht.

Die Einsatzstelle wurde in mehrere Abschnitte aufgeteilt. So wurde parallel von der Hauptzufahrt auf der Weststraße, von dem Garagenhof sowie von der Feldstraße das Feuer bekämpft.

In der Werkstatt selbst, befanden sich noch mehrere Fahrzeuge sowie diverse Werkstattgegenstände, die ebenfalls Opfer der Flammen wurden. Zudem befanden sich dort mehrere Azetylen-Gasflaschen. Diese konnten im Verlauf geborgen und zur sofortigen Kühlung in mit wassergefüllte Mülltonne zwischgelagert werden.

Da in Teilen der Halle ein Vordringen im inneren Bereich nicht möglich war, wurde die Feuerwehr Ratingen mit einem speziellen Cobra-Löschsystem zu der Einsatzstelle nachgefordert.

Aufgrund von weitere anhaltenden, immer wieder auffachenden Brandstellen in der Zwischendecke sowie im hinteren Bereich der Halle wurde durch ein lokales Bauunternehmen ein Bagger zu der Einsatzstelle nachgefordert.

Dieser entfernte zunächst ein Fahrzeug im vorderen Bereich der Halle und trug das Dach des Gebäudes ab. Dabei auftretende Glutnester wurden parallel abgelöscht. Im Verlauf wurde die komplette Halle abgerissen.

Durch die umfangreichen Maßnahmen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohngebäude sowie auf den Garagenhof verhindert werden.

Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die auch aktuell die Brandursache ermittelt.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Personen wurden keine verletzt.

Neben ca. 60 Kräften aus allen Einsatzbereichen der Feuerwehr Velbert war die Feuerwehr Ratingen mit dem Abrollbehälter-Atemschutz und dem Cobra-Löschsystem, die TBV-Velbert, die Umweltbereitschaft sowie die Polizei an der Einsatzstelle.

Der Einsatz war gegen 01:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell