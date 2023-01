Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Großbrand zerstört altes Fabrikgebäude

Velbert

Am Morgen des 22. Januar 2023 wurden um 4:44 Uhr die hauptamtliche Wache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Velbert-Mitte mit dem Stichwort "Gewerbe_Klein" zu einem Brand in die Mittelstraße alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnte im zweiten Obergeschoss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes hinter den Fenstern dichter Rauch und Flammenschein erkannt werden.

Es wurde unmittelbar ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung mit einem ersten Strahlrohr ins Gebäude vorgeschickt. Im zweiten Obergeschoss waren die Temperaturen schon so hoch, dass ein weiteres Vordringen in den Dachbereich nicht mehr möglich war.

Die Besatzung der mitalarmierten Drehleiter leitete daher eine Brandbekämpfung von außen über ein Wenderohr ein.

Zur weiteren Unterstützung wurden die Löschzüge Langenberg mit einer zweiten Drehleiter nachgefordert.

Am Eingang einer dahinter angebauten Lagerhalle konnte ein zweites Feuer festgestellt werden, das mit einem zweiten Strahlrohr bearbeitet wurde.

Zwischenzeitlich hatte die Erkundung des Geländes ergeben, dass sich auf der Rückseite der Lagerhalle ein dritter Brand entwickelt hatte.

Hier wurde zunächst mit einem Rohr im Innen-, später auch im Außenangriff das Feuer bekämpft. Eine dritte alarmierte Drehleiter unterstützte die Brandbekämpfung auf der Rückseite des Gebäudes.

Der mittlerweile durchgebrannte Dachstuhl wurde im weiteren Verlauf mit zwei Drehleitern und einem Rohr im Außenangriff abgelöscht.

Aufgrund der Ausdehnung der Einsatzstelle, wurde die Drohnengruppe der Feuerwehr Velbert zur Einsatzstelle beordert. Die Wärmebilder der Drohne gaben Aufschluss, an welchen Stellen im Dachbereich noch Glutnester vorhanden waren.

An diesen Stellen musste in mühevoller Kleinarbeit sowohl im Verwaltungsgebäude wie auch im hinteren Teil der Lagerhalle die Dachhaut aus dem Drehleiterkorb geöffnet und abgelöscht werden.

Ein besonderer Dank gilt sowohl der Versorgungsgruppe des Einsatzbereichs Mitte, die die Einsatzkräfte bei Minusgraden mit Heißgetränken, Brötchen und Schokoriegeln versorgt haben alls auch dem DRK Ortsverband Velbert, die ihre Räumlichkeiten zum Aufwärmen zur Verfügung stellten und ebenfalls Getränke bereit hielten.

Der Einsatz war nach knapp 10 Stunden um 14.30 Uhr beendet.

Nachdem alle Einheiten ihre Fahrzeuge an der Kopernikusstraße wieder aufgerüstet hatten und einsatzbereit waren, gab es in der Fahrzeughalle der Hauptwache an der Kopernikusstraße noch einen warmen Imbiss.

Im #EinsatzfürVelbert waren rund 80 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und aller sieben ehrenamtlichen Löschzüge, der Drohnengruppe, sowie der Versorgungsgruppe der Feuerwehr und des Rettungsdienst der Stadt Velbert. Unterstützt wurden wir von den Stadtwerken, den technischen Betrieben und der Polizei Velbert.

