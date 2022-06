Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 04.06.2022, 12.00 Uhr bis zum 07.06.2022, 12.00 Uhr, die Außenfassade der Sporthalle der Liebfrauenschule auf der Burgstraße in Nottuln durch Graffiti. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

