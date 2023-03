Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Zur Verwirklichung eines Körperverletzungsdeliktes kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gegen 23:45 Uhr unterhielten sich zwei 18 Jahre alte Männer vor dem Eingangsbereich des Schnellrestaurant MC Donald Altenkirchen in der Kölner Straße. Hier wurden sie von einer, bis dato unbekannten männlichen Person zunächst verbal beleidigt. Anschließend schlug der Täter den beiden jungen Männern unabsehbar mit der geballten Faust in den Bauch wodurch die Opfer leicht verletzt wurden. Nach der Tatbegehung flüchtete der etwa 20 Jahre alte Täter, stieg auf der Beifahrerseite in einen weißen Pkw VW Golf ein und das Fahrzeug wurde in Richtung Innenstadt davongefahren. Eine Personenbeschreibung sowie das Kennzeichen des zuvor genannten Pkw sind der Polizei bekannt und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sollte es weitere Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

