POL-WL: Buchholz - Werkzeug aus drei PKW entwendet ++ Buchholz - Zwei Promillesünder ertappt

Werkzeug aus drei PKW entwendet

Unbekannte brachen am Wochenende drei Firmenfahrzeuge auf. Diese waren am Freitag in der Maurerstraße abgestellt worden. Am Sonntagmittag fielen dann die eingeschlagenen Scheiben der Transporter auf. Aus diesen wurde eine noch nicht näher bekannte Anzahl an Elektrowerkzeugen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Buchholz - Zwei Promillesünder ertappt

Die Polizei Buchholz führte am Sonntagabend Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 75 durch. Gegen halb acht stoppten die Beamten einen 70jährigen aus Hamburg in seinem Mazda. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheines und eine Strafanzeige waren das Ergebnis der Fahrt. Gegen halb zwölf wurde an gleicher Stelle ein 25jähriger aus Buchholz angehalten. Er brachte es bei einem Test auf 2,6 Promille. Den Mercedesfahrer erwarten die gleichen Konsequenzen.

