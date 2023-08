Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Kontrolle verloren

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (02.08.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die L 3171 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Nach Angaben des Fahrers kam das Fahrzeug auf dieser Strecke ins Schlingern, rutschte kurz quer zur Fahrbahn und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die dort befindliche Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Ast auf Pkw gefallen

Heringen. Am Donnerstag (03.08.), um 06.30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Sondheim vor der Rhön die L3306 aus Richtung Hönebach kommend in Richtung Wölfershausen. In Höhe der Unfallstelle fiel vermutlich aufgrund des starken Windes ein größerer Ast auf das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Kollision beim Überholmanöver

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (03.08.), gegen 12.15 Uhr, befuhren eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal und ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die L 3171 von Unterweißenborn kommend in Richtung Schenklengsfeld. Der 41-jährige Pkw-Fahrer setzte zum Überholen der Pkw-Fahrerin und eines davor fahrenden Lkw an. Zur gleichen Zeit setzte auch die 47-Jährige zum Spurwechsel an. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Leiplanke touchiert

Ludwigsau. Am Donnerstag (03.08.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Hersfelder Straße in Friedlos stadtauswärts in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.800 Euro.

Kradfahrer auf nasser Fahrbahn gestürzt

Kirchheim. Am Donnerstag (03.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Niederaula mit seinem Kleinkraftrad die B 454 aus Fahrtrichtung Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Fuldabrück fuhr entgegengesetzt. Aus unklarer Ursache kam der 21-Jährige auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen und zu Fall. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und das Kleinkraftrad stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

