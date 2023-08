Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handy entwendet - Rollerdiebstahl - Helmfach aufgebrochen

Handy entwendet

Fulda. Eine Frau war am Donnerstag (03.08.) in einem Nagelstudio in der Heinrichstraße, als ein Mann gegen 14.50 Uhr den Laden betrat. Der Unbekannte sprach sie an, griff sodann nach ihrem Handy, einem iPhone 14 pro max, was zu dem Zeitpunkt auf einem Tisch lag und flüchtete in einem grauen VW Passat mit polnischem Kennzeichen. Er wird von Zeugen und der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Erscheinungsbild, Mitte 20, etwa 185 cm groß, von schlanker Statur. Er hatte kurze Haare, einen Bart, trug eine blau-grüne Coronamaske, eine schwarze Basecap sowie einen schwarzen Trainingsanzug mit dem Schriftzug "Armani" auf dem Rücken. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. Eine im Steinweg gesichert abgestellte Vespa in der Farbe Türkis entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.08.) auf bislang nicht bekannte Weise. Das Zweirad hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Helmfach aufgebrochen

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise öffneten Langfinger das verschlossene Helmfach eines schwarzen Peugeot Motocyles und entwendeten aus dem Inneren unter anderem einen Rucksack sowie diverse Wertgegenstände im Wert von rund 200 Euro. Zudem beschädigten die Unbekannten zwei Seitenleuchten am Roller, sodass ein Sachschaden von rund 50 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

