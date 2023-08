Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Petersberg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Dienstag (01.08.), 18.30 Uhr, und Mittwoch (02.08.), 14:00 Uhr, in Petersberg in der Straße "Alte Ziegelei" auf dem Parkplatz des dortigen Bowlingbahncenters eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 oder mit jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

HEF

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Mittwoch (02.08.), gegen 7:50 Uhr, hielten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula und eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim in dieser Reihenfolge verkehrsbedingt an einer roten Ampel auf der B454 - auf der Linksabbiegerspur zur A7 in Richtung Bad Hersfeld - an. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 52-Jährigen auf. Ihr Pkw wurde dadurch auf das Fahrzeug der 37-Jährigen geschoben. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.250 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

