Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller entwendet - Kabel von Baustelle gestohlen

Fulda (ots)

Roller entwendet

Fulda. Einen vor einer Eingangstür in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen Roller des Herstellers LuXXon entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.08.). Der Roller hat einen Wert von rund 1.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kabel von Baustelle gestohlen

Hünfeld. Unbekannte Täter überwanden zwischen Freitagabend (28.07.) und Samstagmorgen (29.07.) den Zaun eines Firmengeländes in der Europastraße in Michelsrombach. Von dort entwendeten sie unter anderem rund 240 Meter Kabel von der Kabeltrommel einer Baustelle und flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl missglückt

Fulda. Von einem Parkplatz in der Nonnengasse entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend (01.08.) und Mittwochabend (02.08.) einen gesicherten Roller. Derzeitigen Erkenntnissen nach schoben sie diesen in die Schulstraße und versuchten das Zweirad kurzzuschließen. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell