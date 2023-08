Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda - Zeugenaufruf

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

1.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Zum Kelkerbach 11

Im Zeitraum zwischen Dienstag (01.08.23), 20.00 Uhr und Mittwoch (02.08.23), 10.00 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter blauer Audi A3 in Bebra in der Straße "Zum Kelkerbach" in Höhe der Hausnummer 11 beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund der verursachten Schäden in Form von Kratzspuren um einen Transporter handeln. Die Höhe des Sachschadens an dem geparkten PKW liegt bei etwa 200 Euro. Die Beschädigungen am PKW befanden sich im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Stettiner Straße 17

Am Mittwoch (02.08.23), zwischen 08.00 Uhr und 08.50 Uhr wurde in Bebra in der Stettiner Straße der linke Aussenspiegel eines geparkten VW Golf Plus durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

