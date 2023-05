Polizei Hamburg

POL-HH: 230505-1. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Ahmed Mohamed Abdulranian A.

Zeit: 28.04.2023, ca. 20:00 Uhr; Ort: Hamburg-Marienthal, Alphonsstraße

Seit Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 27-Jährigen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die Pressemitteilung vom 02.05.2023 unter 230502- 4. verwiesen.

Der Mann wurde von einem Passanten in St. Georg wiedererkannt, der daraufhin die Polizei informierte. Einsatzkräfte nahmen ihn wenig später in Gewahrsam und stellten ihn einem Amtsarzt vor, der die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verfügte.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt.

