POL-OH: Mehrfach mit Luftdruckwaffen geschossen - Zwei Jugendliche festgenommen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Gaststätte Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Kettengasse wurde am frühen Dienstagmorgen (01.08.), gegen 4.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon ...

