LKA-RP: "Anlassen" am Nürburgring: Polizei Rheinland-Pfalz gibt Sicherheitstipps rund ums Motorrad - LKA mit zahlreichen Angeboten

Mainz

Auf dem Nürburgring dreht sich am Sonntag, 2. April, alles um das Motorrad. Denn dann steht auf der berühmten Rennstrecke in der Eifel "Anlassen" auf dem Programm - ein traditioneller Auftakt in die Biker-Saison mit ökumenischem Motorrad-Gottesdienst und als Highlight eine gemeinsame Rundfahrt über die legendäre Nordschleife. Außerdem warten auf die Bikerinnen und Biker zahlreichen Stände mit Informationen rund um das sichere Motorradfahren. Auch das Motorrad-Experten-Team der Polizei ist mit am Start, das in Kooperation mit der Polizeiinspektion Adenau und dem Forum Verkehrssicherheit die Auftaktveranstaltung am Nürburgring unterstützt und wichtige Sicherheitshinweise zum Fahren mit dem Motorrad gibt.

Am Informationsstand des Landeskriminalamtes (LKA) dürfen Besucher auf einem Motorradsimulator ihr fahrerisches Können und ihre Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Zudem können Polizeimotorräder der Polizei Rheinland-Pfalz sowie Motorräder der Polizeikollegen aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden besichtigt werden. An einem sichergestellten, getunten Motorrad werden vorgenommene Manipulationen demonstriert und erklärt, was dem rechtlichen Rahmen entspricht beziehungsweise darüber hinaus geht. Zudem wird es eine Multimediasäule mit Informationen zu Ablenkung und nützlichen Hinweisen zur sicheren Motorradfahrt sowie umfangreiches Informationsmaterial zu sicheren Fahrweise, erforderliche Motorradbekleidung und technische Voraussetzungen geben. Außerdem führt die Motorradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz praktisch sicheres Motorradfahren vor.

In Rheinland-Pfalz verunglückten im Jahr 2022 insgesamt 2.580 motorisierte Zweiradfahrer. Hierbei wurden 37 Personen getötet. Die Hauptunfallursache war überhöhte Geschwindigkeit. Eine Fahrt auf dem Motorrad birgt bei Unfällen mangels nicht vorhandener "Knautschzone" ein hohes Verletzungsrisiko. Mit ihren Angeboten bei "Anlassen" will die Polizei Rheinland-Pfalz Bikerinnen und Biker für die Gefahren beim Motorradfahren sensibilisieren und erreichen, dass die Zahl der Motorradunfälle zurückgeht.

Ein weiteres Angebot vor Ort: Wer Interesse am Polizeiberuf hat, kann sich bei den Einstellungsberatern der Polizeidirektion Mayen über den Berufseinstieg informieren und Fragen rund um die Bewerbung stellen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf https://nuerburgring.de/events/categories/motorcycle/ anlassen.

