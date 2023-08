Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletztem - Alleinunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Verletztem

Wildeck. Am Dienstagmittag (01.08.) kam es auf der L 3251 kurz vor der Autobahnanschlussstelle Wildeck-Hönebach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet ein 85-jähriger Mann aus Ronshausen dort aus noch unklarer Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. In der Folge touchierte er den Pkw einer 73-jährigen Frau aus Bebra und kollidierte schließlich frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Der Fahrer wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Klinikum verbracht.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Durch den Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (27.07.), gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda die L3171 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Schenklengsfeld. Dabei kam er nach momentanem Kenntnisstand aus unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Grünfläche und konnte das Fahrzeug schließlich auf der Fahrbahn an der Schutzplanke zum Stehen bringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

