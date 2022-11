Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Dienstag, 29. November 2022, gegen 07:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 60-Jähriger aus Delmenhorst mit einem Taxi die Straße "Butteldorf" in Richtung Huntorf. Als Fahrgäste befanden sich eine 17-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee und ein 16-jähriger aus der Gemeinde Hatten mit im Taxi. In einer leichten Linkskurve kam der 60-Jährige mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Baum und kam in einem Graben zum Stehen.

Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Taxi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell