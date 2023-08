POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-jährige Mileen W. aus Bad Salzschlirf vermisst

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrsunfall mit Verletztem Wildeck. Am Dienstagmittag (01.08.) kam es auf der L 3251 kurz vor der Autobahnanschlussstelle Wildeck-Hönebach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet ein 85-jähriger Mann aus Ronshausen dort aus noch unklarer Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. In der Folge touchierte er den Pkw einer ...

mehr