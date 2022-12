Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 15.12.2022, in der Zeit zwischen 09:00 und 10:40 Uhr drangen unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Bewohner, in eine Wohnung in der Langtalstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Das Innere der Räumlichkeiten wurde durchwühlt, und 650EUR Bargeld entwendet.|pizw

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Telefon: 06332/976-0

