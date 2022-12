Pirmasens (ots) - Am Dienstag zwischen 08:45 und 11:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Erdgeschoßwohnung in dem Mehrfamilienhaus, Karl-Theodor-Straße 21. Die Wohnungstür war zwar ge- aber nicht verschlossen, womit die Tür für geübte Einbrecher kein Hindernis darstellt und relativ leicht auch ohne außenliegenden Türgriff geöffnet werden kann. Beschädigungen entstehen hierbei in den meisten ...

