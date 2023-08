Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von Autos gestohlen - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen von Autos gestohlen

Alsfeld. Insgesamt fünf Kompletträdersätze im Gesamtwert von circa 24.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.08.) von einem gewerblichen Abstellplatz für Fahrzeuge in der Zeppelinstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zerstörten die Täter zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Anschließend demontierten sie die Reifen von den Autos. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Alsfeld. Unbekannte schlugen am Mittwochabend (02.08.) in der Ernst-Arnold-Straße einen 27-jährigen Mann aus Alsfeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich der Alsfelder gerade im Bereich eines Zigarettenautomaten, als vier unbekannte Männer ihn zunächst ansprachen und schließlich aus noch unbekannter Ursache schlugen. Anschließend forderten die Täter den 27-Jährigen auf, ihnen seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als sich dem Mann aus Alsfeld dabei die Möglichkeit zu flüchten bot, rannte er in Richtung der Kläranlage davon. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell