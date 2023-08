Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannte jagen Wild bei Hungen-Rabertshausen

Polizei sucht Zeugen

Gießen / Vogelsbergkreis (ots)

Zwei Fälle von Jagdwilderei beschäftigen derzeit die Ermittler der Grünberger Polizei.

Im Zeitraum vom 31.07.2023 (Montag), gegen 22.00 Uhr bis zum 01.08.2023 (Dienstag), gegen 11.00 Uhr erschoss ein Unbekannter im Feld im Bereich "Hofgut Ringelhausen" einen Rehbock. Wenige Tage zuvor, zwischen dem 24.07.2023 und dem 30.07.2023 erlegte ein Unbekannter, ebenfalls durch Schüsse, einen Rehbock zwischen Hungen und Rodheim, in der Nähe des "Hof Grass".

In beiden Fälle sucht die Polizei Zeugen, die zu den genannten Zeiten bei Ringelhausen oder in der Nähe des "Hof Grass" in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachteten.

Zudem schließen die Ermittler nicht aus, dass weitere Tiere im Bereich Hungen, aber auch in den angrenzenden Bereichen der Wetterau oder des Vogelsbergkreises getötet wurden und bitten Jagdpächter, die sich in Fällen von Jagdwilderei bisher noch nicht an die Polizei gewandt haben, dies nachzuholen.

Die Polizei bittet ferner Spaziergänger, die Beobachtungen im Zusammenhang mit möglicher Jagdwilderei machen, diese ebenfalls zu melden.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelhessen

