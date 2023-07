POL-PB: Raub - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots) - (CK) - Am Sonntagabend (23.07., 17.25 Uhr) befuhr ein 42-jähriger Mann aus Delbrück mit seinem VW Golf die Himmelreichallee in Fahrtrichtung Kreisverkehr Lange Straße. Bei Einfahren in den Kreisverkehr kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Frau, die dort bereits mit ihrem Pedelec unterwegs war. Infolgedessen kam die Frau zu Fall und ...

mehr