POL-PB: Geld und Smartphone geraubt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (CK) - In der Nacht zu Montag (24.07.) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam durch die Hintertür eines Cafés an der Fürstenallee ein. Die Täter öffneten die Kasse und brachen Türen in den Lagerräumen und der Küche auf. Mit zwei kleinen Tresoren flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen. ...

mehr