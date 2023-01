Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Spelle (ots)

Am gestrigen Freitag kam es im Zeitraum zwischen 7:45 Uhr und 13:30 Uhr in Spelle zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz an der "Heinrich-Krone-Straße" und beschädigten einen dort geparkten, schwarzen VW Touran. Die Täter ließen Luft aus drei Reifen ab und beschädigten die Beifahrer- und Windschutzscheibe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell