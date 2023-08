Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hoher Schaden nach Einbruch in E-Bike-Geschäft ++ Seevetal/A1 - Auflieger nach Reifenplatzer in Brand geraten

Buchholz (ots)

Hoher Schaden nach Einbruch in E-Bike-Geschäft

Ein Fachhandel für E-Bikes ist heute, 22.08.2023, von Dieben heimgesucht worden. Gegen 00.30 Uhr drangen vermutlich vier Personen in das Geschäft an der Maurerstraße ein, nachdem sie die Schaufensterscheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere hochwertige E-Bikes und luden sie in einen Transporter. Als wenige Minuten nach der Alarmauslösung die ersten Streifenwagen vor Ort waren, hatten die Täter den Bereich bereits wieder verlassen.

Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus und prüft Zusammenhänge zu einem Einbruch im Juni 2023. Dabei waren ebenfalls mehrere E-Bikes gestohlen worden, nachdem die Täter mit einem Pkw in die Schaufensterscheibe gefahren waren.

Zeugen, denen heute Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Maurerstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Seevetal/A1 - Auflieger nach Reifenplatzer in Brand geraten

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, ist gestern, 21.08.2023, ein Sattelauflieger abgebrannt. Der 53-Jähriger Fahrer hatte gerade das Maschener Kreuz passiert, als ein Reifen am Sattelauflieger platzte. Der Mann hielt auf dem Standstreifen und sah, dass sich der Reifen bereits entzündet hatte. Nachdem ein erster Löschversuch scheiterte, alarmierte der Mann die Feuerwehr, kuppelte die Zugmaschine ab und brachte sie ein paar Meter weiter in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den mit Kalksandstein beladenen Auflieger ab.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten die Autobahn in Richtung Hamburg zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein defektes Radlager ursächlich für den Brand gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell