Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Holzminden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (10.08.2023), gegen 01:10 Uhr bis 01:45 Uhr, kam es in einer Kfz-Werkstatt in der Zeppelinstraße in Holzminden zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendete er Bargeld aus einer Geldkassette.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell