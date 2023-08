POL-HM: Einbruch in Schießanlage - Polizei sucht Zeugen

Emmerthal (ots) - Zwischen Samstag (05.08.2023) und Sonntag (06.08.2023), in der Zeit von ca. 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Hauptstraße in Emmerthal, OT Kirchohsen, in einen dortigen Supermarkt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschafften sich die Täter mittels Gewalt über eine Scheibe Zugang zu dem Verkaufsraum. Die Täter entwendeten Tabakwaren im Wert eines niedrigen fünfstelligen ...

